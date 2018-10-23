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Motorista se apresenta à Polícia após se envolver em acidente que matou casal na BR-262

O idoso disse que o piloto da moto tentou desviar de um carro, mudou de pista e bateu na frente da caminhonete que ele dirigia

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/10/2018 às 08:51

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O motorista de 72 anos que se envolveu no acidente que resultou na morte de um casal na BR-262, no trecho entre Rio Brilhante e Maracaju, se apresentou nesta segunda-feira (22) à polícia.

De acordo com o delegado Guilherme Sarian, o idoso compareceu à delegacia acompanhado de uma advogada. Em depoimento, ele disse que o piloto da moto desviou de um carro, mudou de pista e bateu de frente na caminhonete que dirigia. O motorista ainda afirmou que tentou desviar, mas mesmo assim, não conseguiu evitar a batida.

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Sobre o fato de ter fugido do local, o idoso disse que tomou a atitude por medo de represálias. O delegado informou ainda que vai instaurar o inquérito policial nesta segunda, e que o motorista deve responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O acidente

Um casal morreu no sábado (20) à noite na BR -267, no trecho entre Rio Brilhante e Maracaju. O homem de 26 anos e a mulher de 27, estavam em uma moto que foi atingida por uma caminhonete.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista abandonou o veículo e fugiu do local da batida, até o momento ele não foi localizado. Os corpos do casal foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados e depois serão encaminhados para Ivinhema, onde viviam.

 
 

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