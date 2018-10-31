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Crime organizado

PF cumpre mandado de prisão em Corumbá contra o tráfico internacional de cocaína

Operação Carcará foi deflagrada hoje em cinco Estados

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/10/2018 às 11:08

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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Carcará, com o objetivo de combater organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína em aeronaves e lavagem de dinheiro. Os policiais cumprem 29 mandados de prisão e de buscas e apreensão em cinco estados, expedidos pela 5ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso. Um dos alvos de prisão está em Corumbá e atuaria como apoio logístico do grupo.

A organização criminosa, com sede em Mato Grosso e São Paulo, “importava” droga da Bolívia com alto teor de pureza. O entorpecente era carregado por meio de aeronaves, sendo depositado na cidade de Colniza (MT). Do município, o material seguia para São Paulo em caminhões com fundos falsos, geralmente localizados nos tanques de combustíveis.

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As investigações apontam que o grupo utilizava rastreadores via satélite para monitorar os caminhões carregados com drogas. A PF ainda apurou que um dos presos, que já se encontra preso por homicídio, possuía aeronave e carteira de piloto para voar. No decorrer da operação foi apreendida mais de meia tonelada de entorpecentes. 

Todos os bens (móveis, veículos e aeronaves) da organização estão sendo apreendidos e foram sequestrados por ordem judicial. Ao todo, além de Corumbá, os mandados são cumpridos em Tangará da Serra (MT) e Cuiabá (MT), Suzano (SP) e Itaquaquecetuba (SP), Goiânia (GO) e Londrina (PR). O nome da operação é uma referência à ave Carcará que, enquanto realiza seu voo, acompanha atentamente os fatos que ocorrem na terra.

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