PF cumpre mandado de prisão em Corumbá contra o tráfico internacional de cocaína

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Carcará, com o objetivo de combater organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína em aeronaves e lavagem de dinheiro. Os policiais cumprem 29 mandados de prisão e de buscas e apreensão em cinco estados, expedidos pela 5ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso. Um dos alvos de prisão está em Corumbá e atuaria como apoio logístico do grupo.

A organização criminosa, com sede em Mato Grosso e São Paulo, “importava” droga da Bolívia com alto teor de pureza. O entorpecente era carregado por meio de aeronaves, sendo depositado na cidade de Colniza (MT). Do município, o material seguia para São Paulo em caminhões com fundos falsos, geralmente localizados nos tanques de combustíveis.