Ladrões com armamento pesado explodem duas agências bancárias

Chapadão do Sul
Grupo explodiu as agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil na madrugada desta quarta-feira
Grupo de ladrões armados com fuzis explodiram duas agências bancárias, uma da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil, na madrugada desta quarta-feira (7), em Chapadão do Sul, município da região nordeste de Mato Grosso do Sul. A ação durou cerca de 20 minutos e depois os bandidos fugiram, segundo a Polícia Militar. Não foi revelado o valor que foi levado pelos suspeitos.
Segundo o comandante da Polícia Militar em Chapadão do Sul, tenente-coronel Marcos do Nascimento Silva, o grupo de bandidos estava em duas caminhonetes e contava com o apoio de outros carros. As explosões as agências ocorreram simultaneamente e o alvo principal da quadrilha seria o cofre do Banco do Brasil.
A suspeita, conforme Silva, é que os bandidos possuíam informações privilegiadas e planejaram com bastante antecedência a ação. Ele comenta que os criminosos estavam fortemente armados, alguns, inclusive com fuzis, como foi registrado pelas câmeras de segurança.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS