Ladrões com armamento pesado explodem duas agências bancárias

Grupo de ladrões armados com fuzis explodiram duas agências bancárias, uma da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil, na madrugada desta quarta-feira (7), em Chapadão do Sul, município da região nordeste de Mato Grosso do Sul. A ação durou cerca de 20 minutos e depois os bandidos fugiram, segundo a Polícia Militar. Não foi revelado o valor que foi levado pelos suspeitos.

Segundo o comandante da Polícia Militar em Chapadão do Sul, tenente-coronel Marcos do Nascimento Silva, o grupo de bandidos estava em duas caminhonetes e contava com o apoio de outros carros. As explosões as agências ocorreram simultaneamente e o alvo principal da quadrilha seria o cofre do Banco do Brasil.