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Chapadão do Sul

Ladrões com armamento pesado explodem duas agências bancárias

Grupo explodiu as agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil na madrugada desta quarta-feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/11/2018 às 10:06

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Grupo de ladrões armados com fuzis explodiram duas agências bancárias, uma da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil, na madrugada desta quarta-feira (7), em Chapadão do Sul, município da região nordeste de Mato Grosso do Sul. A ação durou cerca de 20 minutos e depois os bandidos fugiram, segundo a Polícia Militar. Não foi revelado o valor que foi levado pelos suspeitos.

Segundo o comandante da Polícia Militar em Chapadão do Sul, tenente-coronel Marcos do Nascimento Silva, o grupo de bandidos estava em duas caminhonetes e contava com o apoio de outros carros. As explosões as agências ocorreram simultaneamente e o alvo principal da quadrilha seria o cofre do Banco do Brasil.

A suspeita, conforme Silva, é que os bandidos possuíam informações privilegiadas e planejaram com bastante antecedência a ação. Ele comenta que os criminosos estavam fortemente armados, alguns, inclusive com fuzis, como foi registrado pelas câmeras de segurança.

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