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Operação Caronte

PF desarticula quadrilha que realizava entrada ilegal de estrangeiros em Corumbá

A organização criminosa era composta por supostas empresas de turismo

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/11/2018 às 09:43

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A Polícia Federal no Mato Grosso do Sul deflagrou na manhã desta terça-feira (20), a Operação Caronte. Os policiais desarticularam um esquema criminoso que ocorria no posto de controle migratório (Posto Esdras) em Corumbá.

A ação criminosa era encabeçada por supostas empresas de turismo que vendiam um “pacote” aos estrangeiros que desejavam entrar no País cobrando, além do transporte até São Paulo, taxas para não precisar passar pela fiscalização imigratória.

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A quadrilha era integrada por despachantes das empresas de turismo ainda com a participação de um policial federal, um servidor administrativo e um contratado da Polícia Federal, os quais facilitavam a entrada irregular dos estrangeiros.

Os valores cobrados eram diferentes por imigrantes, sendo que, inclusive, estrangeiros com impedimento ou com multa vigente tinham seus registros adulterados, de forma a permitir a entrada deles em território nacional.

A passagem ilegal consistia mediante desvio de documentos de imigração (conhecidos como “tarjetas”), os quais eram entregues aos despachantes que vendiam no “pacote” aos estrangeiros que desejavam entrar irregularmente no País.

Após essa fase, os documentos eram inseridos nos sistemas de controle, burlando totalmente as regras estabelecidas, deixando que estrangeiros ingressassem sem qualquer tipo de fiscalização.

A PF cumpre cinco Mandados de Prisão Preventiva e seis Mandados de Busca e Apreensão. O contingente conta com cerca de 30 policiais federais. A Operação foi batizada de Caronte, referência ao personagem mitológico do barqueiro que somente atravessava as pessoas para outro plano mediante o pagamento de uma moeda, em alusão à corrupção praticada para permitir acesso ao território nacional.

 

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