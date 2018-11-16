Aquidauana tem 30 atletas em busca de medalha no Pantanal Extremo em Corumbá

Aquidauana participa com 30 atletas das competições de canoagem e standup paddle durante o Eco Pantanal Extremo, Jogos de Aventura que acontece de hoje até o domingo, na cidade de Corumbá. Entre os representantes da cidade está o canoísta Rafael Girotto, presidente da federação da modalidade em Mato Grosso do Sul.

Segundo Rafael, a competição será sexta e penúltima etapa do Campeonato Estadual 2018 de canoagem, cujo a decisão acontece em 2 de dezembro, em Aquidauana. Para quem está sonhando com título, o Pantanal Extremo será de uma importância, pois o resultado deste final de semana pode encaminhar a conquista.