Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:44

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Aquidauana tem 30 atletas em busca de medalha no Pantanal Extremo em Corumbá

Competidores participam das provas de canoagem e standup paddle

Renan Nucci

Publicado em 16/11/2018 às 15:58

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana participa com 30 atletas das competições de canoagem e standup paddle durante o Eco Pantanal Extremo, Jogos de Aventura que acontece de hoje até o domingo, na cidade de Corumbá. Entre os representantes da cidade está o canoísta Rafael Girotto, presidente da federação da modalidade em Mato Grosso do Sul. 

Segundo Rafael, a competição será sexta e penúltima etapa do Campeonato Estadual 2018 de canoagem, cujo a decisão acontece em 2 de dezembro, em Aquidauana. Para quem está sonhando com título, o Pantanal Extremo será de uma importância, pois o resultado deste final de semana pode encaminhar a conquista.

Leia Também

• Eco Pantanal Extremo vai distribuir mais de R$ 58 mil em prêmios

• Eco Pantanal Extremo vai distribuir mais de R$ 58 mil em prêmios

• Corumbá realizará a 5ª edição do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura do Pantanal

"Quem quer o título depende desta etapa", disse ele, que espera uma grande competição. "É um evento em que os atletas gostam de remar, tanto pelo local, no coração do Pantanal, quanto pela dificuldade que envolve, como o calor forte e o rio Paraguai, que não é fácil de navegar. Isso faz da prova uma das mais importantes".

O Pantanal Extremo será disputado em diversas modalidades de esportes radicais e a expectativa é de que participem quase mil atletas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo