Aquidauana tem 30 atletas em busca de medalha no Pantanal Extremo em Corumbá

Esportes
Competidores participam das provas de canoagem e standup paddle
Aquidauana participa com 30 atletas das competições de canoagem e standup paddle durante o Eco Pantanal Extremo, Jogos de Aventura que acontece de hoje até o domingo, na cidade de Corumbá. Entre os representantes da cidade está o canoísta Rafael Girotto, presidente da federação da modalidade em Mato Grosso do Sul.
Segundo Rafael, a competição será sexta e penúltima etapa do Campeonato Estadual 2018 de canoagem, cujo a decisão acontece em 2 de dezembro, em Aquidauana. Para quem está sonhando com título, o Pantanal Extremo será de uma importância, pois o resultado deste final de semana pode encaminhar a conquista.
"Quem quer o título depende desta etapa", disse ele, que espera uma grande competição. "É um evento em que os atletas gostam de remar, tanto pelo local, no coração do Pantanal, quanto pela dificuldade que envolve, como o calor forte e o rio Paraguai, que não é fácil de navegar. Isso faz da prova uma das mais importantes".
O Pantanal Extremo será disputado em diversas modalidades de esportes radicais e a expectativa é de que participem quase mil atletas.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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