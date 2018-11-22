Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:51

Buscar

Últimas notícias
X

Ladário

Dupla que matou irmãos é presa tentando fugir para fazenda no Pantanal

Um terceiro suspeito, identificado como Milton dos Santos de Arruda, de 46 anos, ainda está foragido

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/11/2018 às 10:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foram presos os dois homens que teriam matado a tiros os irmãos Vagner Soares Dantas, de 25 anos, e Vanessa Soares Dantas, de 27, na madrugada desta terça-feira (20) no bairro Alta Floresta II, em Ladário, cidade a 419 quilômetros de Campo Grande.
 
Rodrigo Gonçalves de Oliveira, de 26 anos, conhecido como "Jacaré" e Denilson da Cruz dos Santos, de 18 anos, foram presos pela Polícia Militar no Porto Geral de Corumbá, enquanto se preparavam para fugir para uma fazenda no Pantanal.
 
Com eles os policiais apreenderam mochila com roupas e sacolas de alimentos. Rodrigo é quem teria atirado em Vanessa, conforme a polícia. Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes. 
 
Durante todo o dia, pelo menos sete pessoas foram ouvidas e uma das armas usadas no crime também foi apreendida, ainda municiada, conforme o Diário Corumbaense.
 
Um terceiro suspeito, identificado como Milton dos Santos de Arruda, de 46 anos, ainda está foragido. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Milton pode ligar para a delegacia no (67) 3226-1090.
 
Caso – Os crimes teriam sido motivadas por brigas entre os vizinhos, mas ninguém soube explicar o motivo. Na madrugada desta terça-feira (20), eles voltaram a discutir. Após a nova briga, os três suspeitos atiraram contra Vanessa e Vagner usando revólveres e uma arma de cano longo. Os dois morreram antes de receber socorro. A esposa de Vagner, teria sido "poupada" porque estava com o filho do casal no momento do crime.
 
Vagner morreu com um tiro na cabeça, de calibre 22, e Vanessa levou um tiro de arma artesanal longa, conforme o delegado titular do Distrito Policial de Ladário, Rodrigo Blonkowski. Rodrigo também relatou que testemunhas informaram que todos os envolvidos no caso estavam embriagados e provavelmente sob efeito de drogas.
 
Horas depois do crime, no mesmo bairro em que o crime aconteceu, uma casa foi incendiada. A residência teve a porta arrombada e a suspeita de polícia é de que o incêndio seja retaliação aos assassinatos.
Leia Também

• Irmãos são mortos a tiros durante briga de vizinhos em Ladário

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo