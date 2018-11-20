Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:50

Buscar

Últimas notícias
X

Violência

Irmãos são mortos a tiros durante briga de vizinhos em Ladário

Suspeitos foram identificados, mas não foram localizados

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/11/2018 às 11:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os irmãos Vagner Soares Dantas, de 25 anos, e Vanessa Soares Dantas, 27, foram mortos durante briga entre vizinhos na madrugada desta terça-feira, na cidade de Ladário. Os suspeitos seriam três  homens que chegaram armados ao local. Eles foram identificados, devem responder por homicídio duplo qualificado por motivo fútil, mas não foram localizados. 

De acordo com o Diário Corumbaense, os fatos ocorreram por volta das 4 horas, em imóvel localizado na Rua Goiabeira, no bairro Alta Floresta. Os assassinos chegaram ao local com revólver e armas de cano e abriram fogo contra as vítimas.  Uma terceira mulher que estava com os irmãos foi poupada porque estava com uma criança no colo.

Informações apontam que há muito tempo havia rixa entre os motivos, apesar de os motivos não terem sido divulgados. Logo após o crime, uma casa localizada na mesma rua foi destruída por incêndio. Ainda segundo o Diário Corumbaense, o fogo teria sido ateado de forma criminosa, em retaliação à morte de Vanessa  e Vagner.

Leia Também

• Reinaldo Azambuja reafirma compromisso com demandas de Corumbá e Ladário

• Acidentes com capotamentos em Ladário e Estrada Parque deixam 4 feridos

• Governo de MS faz recapeamento de ruas de Corumbá e Ladário

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo