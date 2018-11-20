Irmãos são mortos a tiros durante briga de vizinhos em Ladário

Os irmãos Vagner Soares Dantas, de 25 anos, e Vanessa Soares Dantas, 27, foram mortos durante briga entre vizinhos na madrugada desta terça-feira, na cidade de Ladário. Os suspeitos seriam três homens que chegaram armados ao local. Eles foram identificados, devem responder por homicídio duplo qualificado por motivo fútil, mas não foram localizados.

De acordo com o Diário Corumbaense, os fatos ocorreram por volta das 4 horas, em imóvel localizado na Rua Goiabeira, no bairro Alta Floresta. Os assassinos chegaram ao local com revólver e armas de cano e abriram fogo contra as vítimas. Uma terceira mulher que estava com os irmãos foi poupada porque estava com uma criança no colo.

Informações apontam que há muito tempo havia rixa entre os motivos, apesar de os motivos não terem sido divulgados. Logo após o crime, uma casa localizada na mesma rua foi destruída por incêndio. Ainda segundo o Diário Corumbaense, o fogo teria sido ateado de forma criminosa, em retaliação à morte de Vanessa e Vagner.