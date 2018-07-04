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Revitalização

Governo de MS faz recapeamento de ruas de Corumbá e Ladário

Ruas de Corumbá recebem novo pavimento de qualidade: obra vai totalizar 200 quadras

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/07/2018 às 10:29

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O governo do Estado executa programa de recomposição asfáltica do perímetro urbano de Corumbá e Ladário, cidades mais antigas de Mato Grosso do Sul. Os investimentos são da ordem de R$ 23 milhões. 

Em Corumbá, o serviço de recapeamento de 102 quadras está em fase de conclusão, mudando o cenário do arruamento da cidade em processo de deterioração pelo tempo de uso. Um total de 273,4 mil m² de vias recebe novo pavimento – são 12 mil toneladas de concreto betuminoso.

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“Essa obra está sendo finalizada, com mais de 97% concluída, e nos próximos dias vamos começar a implantar a sinalização horizontal e vertical”, informa o chefe da Residência da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) no município, Luiz Mário Anache.

A intervenção para melhoria da qualidade do sistema viário da histórica cidade, com recursos próprios da receita do Estado, teve um custo de R$ 11 milhões. Em recente visita à região, o governador Reinaldo Azambuja anunciou o recapeamento de mais 93 ruas de Corumbá, com investimento de R$ 9 milhões, perfazendo um total de R$ 20 milhões, atendendo pleito do prefeito Marcelo Iunes e da Câmara de Vereadores.

Outra obra de infraestrutura urbana em execução é a pavimentação da principal via do bairro Padre Ernesto Sassida, a avenida Nossa Senhora das Mercês. O residencial construído pelo governo anterior, em 2013, abriga 1.200 famílias e não conta com um centímetro de asfalto. O Governo do Estado informou que investirá R$ 9,4 milhões na obra, incluindo sistema de micro e macrodrenagem e sinalização viária.

Ladário - 

Governo do Estado investe R$ 23 milhões no recapeamento de ruas de Corumbá e Ladário

Ruas de Corumbá recebem novo pavimento de qualidade: obra vai totalizar 200 quadras.    sandrade@segov 04/julho/2018 7:30 am Categorias:   Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 51 visualizações

Campo Grande (MS) – Maior programa de recomposição asfáltica do perímetro urbano de Corumbá e Ladário, cidades mais antigas de Mato Grosso do Sul, é executado pelo Governo do Estado, com investimentos de R$ 23 milhões. Em nenhum outro governo a região Oeste pantaneira foi contemplada com o volume de obras de infraestrutura urbana concluídas ou em execução pela gestão do governador Reinaldo Azambuja.

Em Corumbá, onde a presença do Estado em três anos e seis meses representa investimentos de R$ 150 milhões em saneamento básico, habitação, infraestrutura, saúde, segurança, educação, esporte e cultura, o serviço de recapeamento de 102 quadras está em fase de conclusão, mudando o cenário do arruamento da cidade em processo de deterioração pelo tempo de uso. Um total de 273,4 mil m² de vias recebe novo pavimento – são 12 mil toneladas de concreto betuminoso.

“Essa obra está sendo finalizada, com mais de 97% concluída, e nos próximos dias vamos começar a implantar a sinalização horizontal e vertical”, informa o chefe da Residência da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) no município, Luiz Mário Anache.

Estado e Prefeitura investirão R$ 21 milhões na pavimentação do bairro Padre Ernesto Sassida.

Mais segurança no trânsito

A intervenção para melhoria da qualidade do sistema viário da histórica cidade, com recursos próprios da receita do Estado, teve um custo de R$ 11 milhões. Em recente visita à região, o governador Reinaldo Azambuja anunciou o recapeamento de mais 93 ruas de Corumbá, com investimento de R$ 9 milhões, perfazendo um total de R$ 20 milhões, atendendo pleito do prefeito Marcelo Iunes e da Câmara de Vereadores.

“Estamos falando em R$ 20 milhões para recuperar o asfalto antigo de Corumbá”, disse Reinaldo Azambuja. “É mais uma demonstração de que o Governo do Estado está presente em Corumbá, trazendo benefícios para melhorar a qualidade de vida da população. Muitos desses investimentos são frutos do esforço coletivo do nosso Governo e da Prefeitura, cuja parceria tem nos permitido garantir mais segurança no trânsito ”, afirmou o governador.

Outra obra de infraestrutura urbana em execução, que atende ao anseio da população corumbaense, é a pavimentação da principal via do bairro Padre Ernesto Sassida, a avenida Nossa Senhora das Mercês. O residencial construído pelo governo anterior, em 2013, abriga 1.200 famílias e não conta com um centímetro de asfalto. O Governo do Estado investirá R$ 9,4 milhões na obra, incluindo sistema de micro e macrodrenagem e sinalização viária.

Ladário - O governo do Estado informou que quase todo o perímetro central de Ladário, cidade vizinha a Corumbá, recebe nova camada de pavimento asfáltico, com 60% das obras concluídas. Em visita a cidade em junho, o governador Reinaldo Azambuja deu ordem de serviço para nova etapa do recapeamento, totalizando 20 quadras e investimento de R$ 2 milhões. Ele autorizou ainda um aditivo a este projeto viário, que representa mais R$ 500 mil e cinco novas quadras.

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