Governo de MS faz recapeamento de ruas de Corumbá e Ladário

Em Corumbá, o serviço de recapeamento de 102 quadras está em fase de conclusão, mudando o cenário do arruamento da cidade em processo de deterioração pelo tempo de uso. Um total de 273,4 mil m² de vias recebe novo pavimento – são 12 mil toneladas de concreto betuminoso.

O governo do Estado executa programa de recomposição asfáltica do perímetro urbano de Corumbá e Ladário, cidades mais antigas de Mato Grosso do Sul. Os investimentos são da ordem de R$ 23 milhões.

“Essa obra está sendo finalizada, com mais de 97% concluída, e nos próximos dias vamos começar a implantar a sinalização horizontal e vertical”, informa o chefe da Residência da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) no município, Luiz Mário Anache.

A intervenção para melhoria da qualidade do sistema viário da histórica cidade, com recursos próprios da receita do Estado, teve um custo de R$ 11 milhões. Em recente visita à região, o governador Reinaldo Azambuja anunciou o recapeamento de mais 93 ruas de Corumbá, com investimento de R$ 9 milhões, perfazendo um total de R$ 20 milhões, atendendo pleito do prefeito Marcelo Iunes e da Câmara de Vereadores.

Outra obra de infraestrutura urbana em execução é a pavimentação da principal via do bairro Padre Ernesto Sassida, a avenida Nossa Senhora das Mercês. O residencial construído pelo governo anterior, em 2013, abriga 1.200 famílias e não conta com um centímetro de asfalto. O Governo do Estado informou que investirá R$ 9,4 milhões na obra, incluindo sistema de micro e macrodrenagem e sinalização viária.

Ladário -

Governo do Estado investe R$ 23 milhões no recapeamento de ruas de Corumbá e Ladário

Ruas de Corumbá recebem novo pavimento de qualidade: obra vai totalizar 200 quadras. sandrade@segov 04/julho/2018 7:30 am Categorias: Gestão Pública

Infraestrutura Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 51 visualizações Ruas de Corumbá recebem novo pavimento de qualidade: obra vai totalizar 200 quadras.sandrade@segov04/julho/2018 7:30 amCategorias:Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul51 visualizações