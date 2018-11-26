Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:51

Buscar

Últimas notícias
X

Tráfico de drogas

Dinheiro enviado pelo tráfico a Marcelo Piloto era sacado em banco de MS

Traficante conhecido como "Piloto" acompanhava em tempo real as remessas de armas e drogas que enviava do Paraguai para o Brasil

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/11/2018 às 11:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Parte do dinheiro arrecadado no Rio de Janeiro com a venda de armas e drogas era enviada a Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, através de contas em nomes de laranjas e sacado em Dourados e Ponta Porã - cidades da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, de onde o traficante comandava o tráfico na capital carioca.

Os detalhes do esquema financeiro do traficante - expulso do Paraguai no dia 19 de novembro após assassinar uma jovem de 18 anos dentro da cela em que estava preso no país vizinho - foi descoberto pela Polícia Federal em 2015. O conteúdo das investigações foi publicado neste domingo (25) pelo Jornal Extra.

Leia Também

• Traficante Marcelo Piloto é extraditado do Paraguai para o Brasil

• Marcelo Piloto é extraditado do Paraguai para o Brasil

• Advogada de Jarvis Pavão executada no Paraguai era sócia do advogado de Marcelo Piloto

Através de monitoramento telefônico, a PF descobriu que, para o dinheiro das vendas de drogas, munições e armas chegar a Marcelo Piloto, eram usadas “contas de passagem” da quadrilha. As quantias arrecadadas eram depositadas em bancos próximo às comunidades onde o grupo atuava.

Os valores eram então sacados rapidamente em agências de cidades da fronteira do país com o Paraguai - Ponta Porã e Dourados em Mato Grosso do Sul e Foz do Iguaçu e Cascavel, no Paraná.

As contas utilizadas pela grupo eram de pessoas físicas e também de empresas, como do ramo de petróleo, produção de eventos e calçados. Na época da operação, a Justiça bloqueou 79 contas bancárias usadas no esquema.

Leonardo Teixeira Cupollilo, o Botafogo, era o responsável pela contabilidade do grupo e um dos principais comparsas de Piloto - apontado pela polícia como o principal fornecedor de droga para a facção carioca Comando Vermelho. O criminoso mantinha o chefe do grupo atualizado sobre os lucros da quadrilha e ainda as quantias depositadas em contas de laranjas.

Botafogo também era responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição de armas e drogas que eram enviadas por Piloto. As investigações captaram ainda uma conversa em que o traficante pede para que o comparsa vá ao Paraguai para discutir mudanças na logística do bando.

Venda de armas - Ainda conforme a reportagem, Piloto acompanhava em tempo real as remessas de armas e drogas que enviava do Paraguai para o Brasil. Através dos diálogos interceptados, que fazem parte de um processo em que o traficante responde por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Nas conversas os policiais federais descobriram ainda a venda de uma arma, calibre .50. Ela é citada em uma conversa entre Vladimir Queiroz, o Barney, homem de confiança de Piloto no Rio, e Ricardo de Castro Lima, o Fu, chefe do tráfico do Chapadão.

Alegando dificuldades para pagar o metralhadora .50, Fu sugere devolver a arma, mas Piloto “empresta” armamento para o comparsa por mais dois meses. “Ele ‘tá’ usando, né? Você me disse que onde ele vai, ele leva junto com ele”.

As ligações flagraram ainda Piloto debochando da polícia depois de saber do aumento a recompensa por informações que levassem à sua captura. “Esses caras me amam. Não me esquecem. Mas tranquilo. Já tô acostumado”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo