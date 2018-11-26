Mulher mata companheiro enforcado com cadarço e três dias depois chama a Polícia

Rio Brilhante
Vizinhos confirmaram que escutaram na manhã de quarta-feira uma discussão entre o casal
Durante uma briga, uma mulher matou o companheiro dentro da casa dele enforcado com um cadarço e foi embora para sua casa. Três dias depois voltou ao local do crime e com o corpo em decomposição acionou a Polícia Militar. Disse, inicialmente que já o tinha encontrado morto, mas depois acabou confessando aos militares o que tinha ocorrido de fato.
O caso ocorreu em Rio Brilhante. Segundo o registro da Polícia Civil, a suspeita disse que matou o companheiro na quarta-feira (21), pela manhã e voltou ao local do crime neste sábado (24), quando então chamou a Polícia Militar. Ela foi presa para prestar esclarecimentos.
Em diligências feitas pela Polícia Civil no local, vizinhos confirmaram que escutaram na manhã de quarta-feira uma discussão entre o casal, e que as brigas entre os dois eram frequentes.
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