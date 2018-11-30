Casal morre ao cair de carreta em precipício na Serra de Maracaju

Nioaque
Veículo carregava adubo quando aconteceu o acidente
Cássio Alves, de 34 anos, e Angela da Silva Rosa, de 26, morreram ao cair em precipício, na serra de Maracaju, ontem (28), na BR-060, em Nioaque.
De acordo com o site Dourados News, o casal seguia na carreta carregada com adubo, na altura do quilômetro 15, quando Cássio teria perdido o controle do veículo, saído da pista e depois caído no abismo.
Os dois ficaram presos nas ferragens e morreram na hora. Os corpos foram levados para Dourados, onde moravam, e sepultados na tarde de hoje (29). A polícia ainda investiga as causas do acidente.
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