Incêndio em carreta mobiliza Corpo de Bombeiros de Corumbá

Incêndio em uma carreta que trafegava na BR-262, distante cerca de 25 quilômetros da área urbana de Corumbá, mobilizou equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar às 12h40 de domingo (14).

Aos militares, o condutor de 55 anos informou que seguia de Campo Grande em direção à Corumbá quando em determinado momento sentiu forte calor no banco e parou o veículo. A partir daí, o fogo se alastrou e acabou destruindo o cavalo mecânico.

Utilizando 1.600 litros de água, os bombeiros se concentraram no confinamento e extinção das chamas evitando que o fogo atingisse a carga de madeira e o tanque de combustíveis. O motorista não se feriu.