Incêndio em carreta mobiliza Corpo de Bombeiros de Corumbá

BR-262
Bombeiros utilizaram cerca de 1.600 litros de água para combater as chamas, mas cavalo mecânico ficou destruído
Incêndio em uma carreta que trafegava na BR-262, distante cerca de 25 quilômetros da área urbana de Corumbá, mobilizou equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar às 12h40 de domingo (14).
Aos militares, o condutor de 55 anos informou que seguia de Campo Grande em direção à Corumbá quando em determinado momento sentiu forte calor no banco e parou o veículo. A partir daí, o fogo se alastrou e acabou destruindo o cavalo mecânico.
Utilizando 1.600 litros de água, os bombeiros se concentraram no confinamento e extinção das chamas evitando que o fogo atingisse a carga de madeira e o tanque de combustíveis. O motorista não se feriu.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS