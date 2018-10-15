Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:35

Buscar

Últimas notícias
X

BR-262

Incêndio em carreta mobiliza Corpo de Bombeiros de Corumbá

Bombeiros utilizaram cerca de 1.600 litros de água para combater as chamas, mas cavalo mecânico ficou destruído

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/10/2018 às 10:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Incêndio em uma carreta que trafegava na BR-262, distante cerca de 25 quilômetros da área urbana de Corumbá, mobilizou equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar às 12h40 de domingo (14).

Aos militares, o condutor de 55 anos informou que seguia de Campo Grande em direção à Corumbá quando em determinado momento sentiu forte calor no banco e parou o veículo. A partir daí, o fogo se alastrou e acabou destruindo o cavalo mecânico.

Utilizando 1.600 litros de água, os bombeiros se concentraram no confinamento e extinção das chamas evitando que o fogo atingisse a carga de madeira e o tanque de combustíveis. O motorista não se feriu. 

Leia Também

• PRF recupera veículo roubado com 10kg de cocaína indo de Corumbá a SP

• Circuito Funec de Mountain Bike acontece dia 30 no bairro Nova Corumbá

• Estação Natureza Pantanal encerra em novembro atividades em Corumbá

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo