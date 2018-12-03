Forças policiais anunciam operação de fim de ano nesta segunda-feira

Segurança pública
'Operação Boas Festas' acontece no Natal e o Ano Novo na Capital e também em todo interior com foco na prevenção de crimes
O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e suas forças policiais, realiza nesta segunda-feira (3), às 9h, o lançamento oficial da sua tradicional operação Boas Festas. O evento acontece na praça do Rádio Clube, no Centro da Capital.
O reforço do policiamento neste período que compreende o Natal e o Ano Novo será feito na Capital e também em todo interior com foco na prevenção delitos e redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem estar da população. A ação ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias dos municípios por conta do 13º salário e festividades natalinas.
Em Campo Grande, dentre os locais contemplados com a operação Boas Festas está a região central e as principais vias da cidade como Euclides da Cunha, Mato Grosso, Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor, que contarão com rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário, que serão realizadas por equipes de motos, viaturas quatro rodas e policiamento montado.
Os locais escolhidos foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pelas forças policiais, através do serviço de inteligência e em consulta as associações. O policiamento começa nesta segunda e segue até o dia 4 de janeiro de 2019.
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