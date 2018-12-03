Forças policiais anunciam operação de fim de ano nesta segunda-feira

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e suas forças policiais, realiza nesta segunda-feira (3), às 9h, o lançamento oficial da sua tradicional operação Boas Festas. O evento acontece na praça do Rádio Clube, no Centro da Capital.

O reforço do policiamento neste período que compreende o Natal e o Ano Novo será feito na Capital e também em todo interior com foco na prevenção delitos e redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem estar da população. A ação ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias dos municípios por conta do 13º salário e festividades natalinas.