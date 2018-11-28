Gaeco realiza operação contra fraudes em concurso público nesta quarta-feira

O Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual está nas ruas na manhã desta quarta-feira (28), para cumprir oito mandado de busca e apreensão, em Campo Grande.

Os alvos são donos de empresas envolvidas em fraudes relacionadas a concurso público, não só da Capital, mas em municípios do interior do Estado.

Não há informações sobre quais são os investigados e nem os locais que serão cumpridos os mandados. Mais informações serão divulgadas no decorrer do dia.