Gaeco realiza operação contra fraudes em concurso público nesta quarta-feira

Operação
Grupo vai cumprir oito mandados de busca e apreensão
O Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual está nas ruas na manhã desta quarta-feira (28), para cumprir oito mandado de busca e apreensão, em Campo Grande.
Os alvos são donos de empresas envolvidas em fraudes relacionadas a concurso público, não só da Capital, mas em municípios do interior do Estado.
Não há informações sobre quais são os investigados e nem os locais que serão cumpridos os mandados. Mais informações serão divulgadas no decorrer do dia.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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