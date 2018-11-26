Prefeito, secretário de educação e sete vereadores são presos pelo Gaeco

Nove mandados de prisão preventiva e suspensão do exercício de mandatos eletivos e cargo público foram cumpridos nesta manhã de segunda-feira (26) pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), em Ladário.

A ação cumpre decisão do desembargador Emerson Cafure, da Seção Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Os suspeitos são investigados por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva.