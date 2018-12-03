"Fui vítima do boa noite cinderela', diz caminhoneiro após ser furtado por mulher

Capital
Segundo a polícia, ele estava de passagem por Campo Grande e foi de viatura para a delegacia porque não sabia onde estava. Ele perdeu R$ 200 e o celular
Um caminhoneiro que estava de passagem por Campo Grande precisou de uma viatura para ir até a delegacia depois de ter sido dopado.
Segundo a polícia, ele acordou na madruga desse domingo (2), sem saber onde estava, depois de ter saído com uma mulher que conheceu na cidade.
De acordo com a ocorrência, o homem disse que teve o celular furtado e mais R$ 200. Ele acredita que a mulher foi a responsável pelo golpe: 'Acho que fui vítima do boa noite cinderela'.
À polícia, ele contou que saiu para beber com a mulher que conheceu na noite anterior. Segundo o boletim de ocorrência, o homem não se recorda da mulher e nem do local que foi dopado.
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