Tatuador paraguaio foi executado a tiros por pistoleiros em Ponta Porã

Fronteira
Nicanor Garay Ovelar, 40 anos, foi atingido por diversos disparos de pístola calibre 9 milímetros
Pistoleiros em moto executaram a tiros um tatuador paraguaio na porta de seu estabelecimento comercial, na tarde de quarta-feira (5), no centro de Ponta Porã.
Nicanor Garay Ovelar, 40 anos, foi atingido por diversos disparos de pístola calibre 9 milímetros. Segundo testemuinhas, ele tentou correr ao ver a aproximação da dupla na moto.
Foi o segundo assassinato em menos de cinco horas na cidade da fronteira. Antes, o empresário Wanderley Almeida, 46, havia sido executado.
Ninguém havia sido preso pelos crimes até a publicação desta reportagem. A suspeita é de que possam ter sido cometidos pela mesma pessoa.
O caso de Almeida, no entanto, possui mais informações. Testemunhas afirmaram que os suspeitos fugiram em uma camionete de cor branca.
Segundo o site 'Porã News', as testemunhas contaram que os pistoleiros chegaram ao local na camionete e sem falar nada atiraram, também com uma pistola 9 mm. A vítima abastecia o veículo em frente a sua residência, no Jardim Universitário, quando foi assassinada.
Almeida chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era proprietário de caminhões e tinha uma empresa de ônibus no município.
Agentes da Polícia Civil recolheram imagens de câmeras de segurança instaladas na região para tentar identificar os suspeitos.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS