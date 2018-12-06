Tatuador paraguaio foi executado a tiros por pistoleiros em Ponta Porã

Nicanor Garay Ovelar, 40 anos, foi atingido por diversos disparos de pístola calibre 9 milímetros. Segundo testemuinhas, ele tentou correr ao ver a aproximação da dupla na moto.

Pistoleiros em moto executaram a tiros um tatuador paraguaio na porta de seu estabelecimento comercial, na tarde de quarta-feira (5), no centro de Ponta Porã.

Foi o segundo assassinato em menos de cinco horas na cidade da fronteira. Antes, o empresário Wanderley Almeida, 46, havia sido executado.

Ninguém havia sido preso pelos crimes até a publicação desta reportagem. A suspeita é de que possam ter sido cometidos pela mesma pessoa.

O caso de Almeida, no entanto, possui mais informações. Testemunhas afirmaram que os suspeitos fugiram em uma camionete de cor branca.

Segundo o site 'Porã News', as testemunhas contaram que os pistoleiros chegaram ao local na camionete e sem falar nada atiraram, também com uma pistola 9 mm. A vítima abastecia o veículo em frente a sua residência, no Jardim Universitário, quando foi assassinada.

Almeida chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era proprietário de caminhões e tinha uma empresa de ônibus no município.

Agentes da Polícia Civil recolheram imagens de câmeras de segurança instaladas na região para tentar identificar os suspeitos.