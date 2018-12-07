Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:56

Buscar

Últimas notícias
X

Corumbá

Homens são mortos assentamento no Urucum e Polícia suspeita de latrocínio

Uma testemuha avistou os corpos e percebeu que a casa estava arrombada

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/12/2018 às 12:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Identificados como Cícero Manoel da Silva (49) e Francisco Bernardo da Silva (47) os homens encontrados mortos na tarde de quinta-feira (6) na região do assentamento Urucum, em Corumbá. Os indivíduos mortos moravam e trabalhavam no local, um sítio localizado próximo às margens da BR-262, trecho distante aproximadamente 20 quilômetros da cidade.

Os corpos foram encontrados por volta do meio-dia por testemunha que também trabalhava na propriedade no período da tarde. Essa pessoa contou que na noite de quarta-feira (05) voltou para Corumbá, onde mora, e as duas vítimas ficaram no sítio. 

Leia Também

• Polícia Civil suspeita que houve latrocínio no caso do Gol abandonado na estrada de Cipolândia

• Cabeleireiro foi vítima de latrocínio e morto por ser homossexual

• Polícia localiza corpo de um homem vítima de latrocínio em canavial

De acordo com  Diário Corumbaense, ao retornar, na tarde de quinta, após avistar os corpos, constatar que a casa foi arrombada e que objetos como TV, motosserra, entre outros tinham sido levados, a testemunha acionou a Polícia Militar. Informações dão conta de que uma das vítimas foi morta a tiros e estava do lado de fora da casa. O outro homem, foi laçado pelo pescoço e com a mesma corda teve as mãos e pés amarrados. Ele foi deixado preso a um tronco e possivelmente, morreu asfixiado. 

Uma das hipóteses investigadas pela Polícia Civil é latrocínio, roubo seguido de morte. A Polícia Civil segue com as investigações e já interrogou um suspeito de envolvimento no crime, de 21 anos. Ele foi ouvido e liberado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo