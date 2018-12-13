Homem resgatado ferido em meio a jacarés no Pantanal de MS recebe alta

Miranda
Ele deixou o hospital de Corumbá na tarde de quarta-feira (12)
O homem de 47 anos resgatado ferido em meio a jacarés na noite de terça-feira (11), no Pantanal de Mato Grosso do Sul, recebeu alta do hospital na tarde de quarta-feira (12). Ele não quis dar entrevista, nem se identificar, mas disse que não se lembra de como foi parar na área alagada e que é de Miranda, município vizinho.
Motoristas que passavam pela BR-262 viram o homem no corixo de uma área de vazante a 130 quilômetros de Corumbá e acionaram o socorro. Quando os bombeiros chegaram, ele estava a 3 metros de profundidade, agarrado a camalotes, a 8 metros de distância da margem da rodovia.
Conforme os bombeiros, o homem estava apenas de cueca, desorientado, com sintomas de hipotermia, queimaduras no rosto decorrentes do sol, ferimentos causados por mosquitos e insetos e rodeado de jacarés.
Os militares primeiramente jogaram uma corda para o homem, mas como ele não respondeu, entraram no corixo de barco e fizeram o resgate com o apoio da PRF.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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