Homem resgatado ferido em meio a jacarés no Pantanal de MS recebe alta

O homem de 47 anos resgatado ferido em meio a jacarés na noite de terça-feira (11), no Pantanal de Mato Grosso do Sul, recebeu alta do hospital na tarde de quarta-feira (12). Ele não quis dar entrevista, nem se identificar, mas disse que não se lembra de como foi parar na área alagada e que é de Miranda, município vizinho.