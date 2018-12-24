Mais um dono de propriedade rural é autuado por desmatar matas ciliares em Bonito

Durante fiscalização em uma propriedade rural, localizada no município, a 10 km da cidade, Policiais Militares Ambientais de Bonito realizaram vistoria e autuaram ontem (23), um homem de 60 anos, por executar a supressão de vegetação de matas ciliares do rio Formoso, que passa pela propriedade, bem como desmatamento de uma área brejosa, que também é protegida por lei.

O infrator realizou o desmatamento das áreas protegidas, que foi verificado por imagem de satélite e drone e que medido com GPS, perfez 0,32 hectare. No local foram construídos 250 m² para passarelas em deck à margem do rio Formoso, tudo sem autorização ambiental. As atividades foram paralisadas.

Contra o infrator, residente em Bonito, foi feito auto de infração administrativo e arbitrada multa total de 10 mil reais pelas infrações. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O autuado foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.