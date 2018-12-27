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Tragédia no Natal

Justiça coloca em liberdade sobrinha que embriagada matou a tia prensada

Juiz condicionou a mulher o direito de responder ao processo em liberdade desde que ela cumpra algumas medidas cautelares

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/12/2018 às 09:42

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A diarista Pryscilla Stephan da Silva, de 38 anos, foi colocada em liberdade após audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (26), no Fórum de Campo Grande. Ela foi presa em flagrante na madrugada de terça-feira (25), após ter matado prensada com um carro a própria tia, a costureira Ivonete Pache Stephan, de 56 anos, na garagem da casa onde acontecia a confraternização de Natal da família.

Na audiência o juiz condicionou a mulher o direito de responder ao processo em liberdade desde que ela cumpra algumas medidas cautelares como: não consumir bebida alcoólica, se recolher a sua casa todos os dias entre às 20h e às 5h, inclusive nos finais de semana e feriados, a comparecer a todos os atos do processo quando chamada, bem como não mudar de endereço sem prévia comunização a Justiça.

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Entenda o caso

Segundo a Polícia Civil, Pryscilla não tem carteira de habilitação, estava embrigada e tentava sair com o carro da garagem onde acontecia a festa de Natal após uma discussão com o marido, por volta das 4h. A tia tentou impedi-la colocando-se na janela do passageiro, e quando Pryscilla deu marcha a ré no carro bruscamente, ela foi prensada contra o muro. Ivonete morreu no local.

Mesmo depois de atingir a tia, Pryscilla tirou o carro da garagem, derrubou uma lixeira e parou com ele na calçada da casa. Teste do bafômetro apontou 0,58 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

A diarista foi autuada em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e por dirigir embriagada.

A costureira preparava-se para viajar e reencontrar o filho desaparecido há 38 anos. O encontro estava marcado para janeiro. Ela foi sepultada nesta quarta-feira em Campo Grande.

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