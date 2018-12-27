Justiça coloca em liberdade sobrinha que embriagada matou a tia prensada

Na audiência o juiz condicionou a mulher o direito de responder ao processo em liberdade desde que ela cumpra algumas medidas cautelares como: não consumir bebida alcoólica, se recolher a sua casa todos os dias entre às 20h e às 5h, inclusive nos finais de semana e feriados, a comparecer a todos os atos do processo quando chamada, bem como não mudar de endereço sem prévia comunização a Justiça.