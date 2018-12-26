Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:54

Buscar

Últimas notícias
X

Capital

Bêbada, sobrinha arranca com carro e mata tia atropelada em ceia

Caso aconteceu por volta das 3h30 desta terça-feira (25), na Rua Florência Lemos, na Vila Fernanda, em Campo Grande

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/12/2018 às 10:48

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após brigar com o marido, Pryscilla Stephan da Silva, 38 anos, matou atropelada a tia, Ivonete Pache Stephan, 56 anos, na casa onde acontecia a ceia de Natal. O caso aconteceu por volta das 3h30 desta terça-feira (25), na Rua Florência Lemos, na Vila Fernanda, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, testemunhas relataram que a família estava reunida, quando houve uma discussão entre Pryscilla e o marido, Paulo Gilberto de Souza Rodrigues, 29 anos, por causa da bateria de um carro.

Leia Também

• Após ser atropelado por locomotiva, homem tem perna amputada

• Ciclista de 54 anos é atropelado por carro no bairro Alto, em Aquidauana

• Ciclista adolescente é atropelada por Celta e mobiliza Corpo de Bombeiros

Nervosa, Pryscilla que não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) entrou em um Fiat Fiesta roxo que estava no quintal para sair do local. Os familiares, então, tentaram impedir pois Pryscilla havia bebido, mas ela arrancou com o carro de marcha à ré e na sequência acabou atropelando e jogando a tia contra o portão e o muro. A pancada foi tão forte que o portão foi arrancado.

A autora foi submetida ao teste de alcoolemia e o resultado foi de 0,58 miligrama de álcool por litro de sangue. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas nada pôde fazer. Ivonete morreu no local. Pryscilla foi presa em flagrante e está em estado de choque na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga. Ela foi autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e por dirigir sob efeito de álcool. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo