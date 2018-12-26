Bêbada, sobrinha arranca com carro e mata tia atropelada em ceia

Capital
Caso aconteceu por volta das 3h30 desta terça-feira (25), na Rua Florência Lemos, na Vila Fernanda, em Campo Grande
Após brigar com o marido, Pryscilla Stephan da Silva, 38 anos, matou atropelada a tia, Ivonete Pache Stephan, 56 anos, na casa onde acontecia a ceia de Natal. O caso aconteceu por volta das 3h30 desta terça-feira (25), na Rua Florência Lemos, na Vila Fernanda, em Campo Grande.
Conforme boletim de ocorrência, testemunhas relataram que a família estava reunida, quando houve uma discussão entre Pryscilla e o marido, Paulo Gilberto de Souza Rodrigues, 29 anos, por causa da bateria de um carro.
Nervosa, Pryscilla que não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) entrou em um Fiat Fiesta roxo que estava no quintal para sair do local. Os familiares, então, tentaram impedir pois Pryscilla havia bebido, mas ela arrancou com o carro de marcha à ré e na sequência acabou atropelando e jogando a tia contra o portão e o muro. A pancada foi tão forte que o portão foi arrancado.
A autora foi submetida ao teste de alcoolemia e o resultado foi de 0,58 miligrama de álcool por litro de sangue. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas nada pôde fazer. Ivonete morreu no local. Pryscilla foi presa em flagrante e está em estado de choque na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga. Ela foi autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e por dirigir sob efeito de álcool.
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