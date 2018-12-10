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Corumbá

Após ser atropelado por locomotiva, homem tem perna amputada

Homem ainda sofreu diversos ferimentos e estava aparentemente embriagado

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/12/2018 às 11:11

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Um homem foi atropelado por uma locomotiva na linha localizada na avenida Gaturama, entrada de Corumbá. Com aproximadamente 30 anos, não portava documentos de identificação. O acidente foi às 04h40 desta segunda-feira (10).

Conforme o Diário Corumbaense, a guarnição do Corpo de Bombeiros, que foi acionada por funcionários da Rumo/ALL, constataram que a vítima estava embriagada, desorientada e apresentava amputação da perna esquerda, diversos cortes na perna direita, laceração no braço esquerdo, ferimentos nas costas e um corte profundo no abdômen. 

Ele recebeu o atendimento emergencial, foi removido para o pronto-socorro e depois internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa. 

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