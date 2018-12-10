Após ser atropelado por locomotiva, homem tem perna amputada

Um homem foi atropelado por uma locomotiva na linha localizada na avenida Gaturama, entrada de Corumbá. Com aproximadamente 30 anos, não portava documentos de identificação. O acidente foi às 04h40 desta segunda-feira (10).

Conforme o Diário Corumbaense, a guarnição do Corpo de Bombeiros, que foi acionada por funcionários da Rumo/ALL, constataram que a vítima estava embriagada, desorientada e apresentava amputação da perna esquerda, diversos cortes na perna direita, laceração no braço esquerdo, ferimentos nas costas e um corte profundo no abdômen.

Ele recebeu o atendimento emergencial, foi removido para o pronto-socorro e depois internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa.