Após ser atropelado por locomotiva, homem tem perna amputada

Corumbá
Homem ainda sofreu diversos ferimentos e estava aparentemente embriagado
Um homem foi atropelado por uma locomotiva na linha localizada na avenida Gaturama, entrada de Corumbá. Com aproximadamente 30 anos, não portava documentos de identificação. O acidente foi às 04h40 desta segunda-feira (10).
Conforme o Diário Corumbaense, a guarnição do Corpo de Bombeiros, que foi acionada por funcionários da Rumo/ALL, constataram que a vítima estava embriagada, desorientada e apresentava amputação da perna esquerda, diversos cortes na perna direita, laceração no braço esquerdo, ferimentos nas costas e um corte profundo no abdômen.
Ele recebeu o atendimento emergencial, foi removido para o pronto-socorro e depois internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS