A cinco dias de deixar mandato, Temer institui plano de segurança na fronteira

A cinco dias de deixar o cargo, o presidente da República, Michel Temer, publicou decreto que institui o PNSP (Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social), que estabelece 15 metas de ação para reduzir os índices de violência no Brasil, entre eles, aumentar os aparatos de fiscalização na região de fronteira no país.

Conforme decreto publicado ontem, os primeiros objetivos são a redução dos índices de homicídio em geral e, especificamente, as violências contra mulher. As outras metas incluem aprimoramento do sistema prisional, fortalecimento dos municípios na prevenção dos crimes. No geral, a meta é reduzirem 3,5% o índice de homicídios por ano.