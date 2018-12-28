Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:56

Buscar

Últimas notícias
X

Fronteira

A cinco dias de deixar mandato, Temer institui plano de segurança na fronteira

Ações contra crime organizado na faixa internacional faz parte de plano nacional publicado em decreto

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/12/2018 às 13:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cinco dias de deixar o cargo, o presidente da República, Michel Temer, publicou decreto que institui o PNSP (Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social), que estabelece 15 metas de ação para reduzir os índices de violência no Brasil, entre eles, aumentar os aparatos de fiscalização na região de fronteira no país.

Conforme decreto publicado ontem, os primeiros objetivos são a redução dos índices de homicídio em geral e, especificamente, as violências contra mulher. As outras metas incluem aprimoramento do sistema prisional, fortalecimento dos municípios na prevenção dos crimes. No geral, a meta é reduzirem 3,5% o índice de homicídios por ano.

Leia Também

• Estado combate crime organizado na fronteira com sistema de controle rodoviário em tempo real

• Radares que vão acabar com “pontos cegos” nas fronteiras brasileiras serão instalados em 2019

• PF apreende 7 toneladas de maconha na fronteira de MS e prende 19

Especificamente sobre a região de fronteira, o decreto tem dois itens: o objetivo de fortalecimento do aparato de segurança e a implementação de programas de combate ao tráfico de armas, munições, drogas e contrabando. Mas o texto não detalha quais serão as ações efetivas para combate ao crime organizado nessa região.

Na região de Mato Grosso do Sul, são cerca de 1,3 mil quilômetros de fronteira com Bolívia e Paraguai, sendo as principais rotas usadas pelo crime organizado.

O PNSP terá prazo de duração de dez anos e deverá ser implementado em ciclo de dois anos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo