Jovem tenta fugir da polícia, mas é detido com maconha no Bairro Alto

Um jovem de 23 anos foi preso na manhã de ontem(28) com porção de maconha na Rua Roberto Scaf, no Bairro Alto em Aquidauana. Informações policiais são que o usuário, tentou fugir da viatura mas acabou preso em flagrante por comprar o entorpecente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar estava realizando patrulhamento de rotina quando avistaram o jovem com atitude suspeita.