Jovem tenta fugir da polícia, mas é detido com maconha no Bairro Alto

AQUIDAUANA
Caso aconteceu na manhã de ontem em Aquidauana
Um jovem de 23 anos foi preso na manhã de ontem(28) com porção de maconha na Rua Roberto Scaf, no Bairro Alto em Aquidauana. Informações policiais são que o usuário, tentou fugir da viatura mas acabou preso em flagrante por comprar o entorpecente.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar estava realizando patrulhamento de rotina quando avistaram o jovem com atitude suspeita.
Ao ver a viatura, o usuário tentou desviar o caminho para fugir, mas foi abordado pelos policiais. Durante revista pessoal, foi encontrado no bolso do shorts do jovem, uma porção de maconha.
Diante do flagrante, o usuário de drogas foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia de Aquidauana
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS