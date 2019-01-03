Criança de 1 ano e meio atacada por cachorro é transferida para Capital

Três Lagoas
A menina passou por exames e os médicos estão avaliando a gravidade dos ferimentos
Uma criança de 1 ano e 6 meses foi transferida nesta quarta-feira (2) para Campo Grande, após ser atacada por um cachorro, no dia 31 de dezembro em Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul.
De acordo com a família, a criança brincava na calçada, quando o animal se aproximou e a atacou. Ela teve ferimentos na cabeça e nos olhos. A princípio recebeu atendimento na unidade de pronto atendimento da cidade, e em seguida, levada para o Hospital Auxiliadora.
Porém, devido à gravidade dos ferimentos teve de ser transferida para a Capital. A criança passou por exames e os médicos estão analisando a gravidade do caso.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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