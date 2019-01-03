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Fiscalização

Polícia diminui acidentes em 300% e aumenta apreensões de armas e cigarros em MS

Balanço foi divulgado nesta quinta-feira

Renan Nucci

Publicado em 03/01/2019 às 14:24

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O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), responsável pelo policiamento e fiscalização de trânsito nos quase 15 mil Km de Rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quinta-feira (03) o balanço anual de seus resultados.

Atividade Criminal

No campo criminal os resultados também são bastante positivos apontando grande crescimento no enfrentamento ao crime de descaminho e contrabando, tráfico de arma de fogo e munições, dentre outros.

As apreensões de cigarros de origem estrangeira contrabandeados teve aumento de 365, 44% foram 4.803.660 maços apreendidos em 2018 contra 1.314.470 em 2017.

As apreensões de pneus que entraram ilegalmente ao Brasil, configurando em tese o crime de descaminho, também são bastante expressivos com aumento de 660,95% com 2.082 unidades apreendidas em 2018 contra 315 em 2017.

Outro crime que teve forte enfrentamento por parte da PMR em 2018 foi o crime de tráfico de arma de fogo, foram 44 armas apreendidas em 2018 contra 13 em 2017, aumento de 338,46%. Dentre eles fuzis e pistolas de calibres restritos, de uso exclusivo das forças armadas e policiais. Ainda foram apreendidos 8.556 munições de vários calibres.

Ainda foram recuperados 110 veículos produtos de roubo ou furto e apreendidos 66,87 toneladas de drogas, redução de 22,3% quando comparado com 2017.

Atividade de Trânsito

Já na atividade de trânsito houve um aumento na fiscalização, pois foram produzidos 16.542 autos de infração em 2018, 3.914 a mais que em 2017, um crescimento na ordem de 23,66 % considerando os números de autuações de trânsito em todo o estado.

Os números de acidentes também diminuíram foram 508 em 2018, contra 604 em 2017, redução na ordem de 15,9 %. O número de vítimas fatais também registrou uma pequena redução foram 105 em 2017, e agora 101, redução de 3,8 %.

O número de vítimas graves teve leve aumento de 6,6% ao todo 9 vítimas graves a mais que em 2017.
 
O número de documentos recolhidos pelo PMR também aumentou foram ao todo 4.467 documentos (CNH e CLA) quase mil a mais do que em 2017 quando se recolheu 3.554.

Aperfeiçoamento de pessoal

Na atividade de ensino e instrução foram desenvolvidos 06 (seis) estágios de adaptação ao policiamento rodoviário, 01 (um) curso de formação de agente de trânsito e a promoção do inédito Curso de Especialização em Policiamento Rodoviário, ao todo 133 policiais militares receberam treinamento em 2018.

Tecnologia e Gestão

O ano se encerrou com a ativação do Centro de Comando e Controle do  BPMRv, aparato tecnológico, que fará a integração das câmeras de monitoramento das rodovias estaduais e gestão das ocorrências policiais por meio dos monitoramento via GPS das viaturas policiais,  atendimento ao usuário das rodovias, registro e processamento dos dados gerados.

Análise do Comandante

A respeito dos números analisados o Comandante do BPMRv – Tenente-coronel PM Wagner Ferreira da Silva, afirma que são reflexo do grande empenho e compromisso da Polícia Militar na preservação de vidas e na proteção à sociedade. Complementou dizendo: “Trabalhamos incessantemente em 2018 com foco na redução de acidentes e na preservação da ordem pública, ainda implementamos ferramentas tecnológicas para aperfeiçoar a gestão de ocorrências, o planejamento operacional e o relacionamento com os usuários de nossas rodovias estaduais”.

Quanto a redução nas apreensões de drogas em 2018 o Comandante explica que “é um fenômeno experimentado por todos os órgãos de segurança pública que atuam no enfrentamento a este crime, diversos fatores podem ter influenciado e devem ser estudados e acompanhados tanto pelos setores de análise criminal quanto de inteligência policial”.

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