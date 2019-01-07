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Após denunciar abusos do padrasto, jovem é ameaçada com facão

Mulher de 25 anos disse a mãe que era abusada pelo padrasto desde os 11 anos

Guilherme Henrique

Publicado em 07/01/2019 às 07:30

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Jovem de 25 anos foi ameaçada de morte com um facão depois de denunciar para a mãe que sofria abusos do padrasto desde os 11 anos. O caso aconteceu na tarde de ontem (6) no Parque de Exposições, na Rua Antônio Campelo, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana.

Conforme o registro da polícia, a vítima detalhou que o padrasto se enfureceu quando ela contou a mãe que sofria abusos do padrasto desde quando era criança.

Na sequência, o idoso de 76 anos – que não terá a identidade revelada para preservar a vítima – partiu para cima com um facão dizendo que se ela contasse algo ele a mataria.

A Policia Militar foi chamada e conduziu vítima e suspeito para delegacia onde o caso foi registrado como ameaça – violência doméstica. E mesmo diante da revelação, a moça decidiu não representar criminalmente contra o suspeito.

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