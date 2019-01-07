Após denunciar abusos do padrasto, jovem é ameaçada com facão

Bairro Aeroporto
Mulher de 25 anos disse a mãe que era abusada pelo padrasto desde os 11 anos
Jovem de 25 anos foi ameaçada de morte com um facão depois de denunciar para a mãe que sofria abusos do padrasto desde os 11 anos. O caso aconteceu na tarde de ontem (6) no Parque de Exposições, na Rua Antônio Campelo, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana.
Conforme o registro da polícia, a vítima detalhou que o padrasto se enfureceu quando ela contou a mãe que sofria abusos do padrasto desde quando era criança.
Na sequência, o idoso de 76 anos – que não terá a identidade revelada para preservar a vítima – partiu para cima com um facão dizendo que se ela contasse algo ele a mataria.
A Policia Militar foi chamada e conduziu vítima e suspeito para delegacia onde o caso foi registrado como ameaça – violência doméstica. E mesmo diante da revelação, a moça decidiu não representar criminalmente contra o suspeito.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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