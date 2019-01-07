DOF apreende em MS caminhonete roubada no Paraná

Paranhos
S10 tinha queixa de roubo no estado do PR desde 2016
Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na noite de sábado (5), por volta das 21h50, uma camionete furtada Chevrolet S10 branca.
Segundo o departamento, o veículo estava com placas do Paraguai, porem foi descoberto após vistoria que o automóvel era de Palotina (PR).
A apreensão do veículo ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização no perímetro urbano da cidade. O condutor apresentou documento paraguaio do veículo e disse que era de propriedade da fazenda onde trabalha, no Paraguai.
No entanto, durante a checagem da numeração do motor foi verificado que a S10 tinha queixa de roubo em junho de 2016 no Estado do Paraná.
A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS