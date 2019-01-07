DOF apreende em MS caminhonete roubada no Paraná

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na noite de sábado (5), por volta das 21h50, uma camionete furtada Chevrolet S10 branca.

Segundo o departamento, o veículo estava com placas do Paraguai, porem foi descoberto após vistoria que o automóvel era de Palotina (PR).

A apreensão do veículo ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização no perímetro urbano da cidade. O condutor apresentou documento paraguaio do veículo e disse que era de propriedade da fazenda onde trabalha, no Paraguai.

No entanto, durante a checagem da numeração do motor foi verificado que a S10 tinha queixa de roubo em junho de 2016 no Estado do Paraná.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos.