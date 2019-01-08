Durante bloqueio, DOF apreende Montana adulterada em MS

Anderson Pedroso Barbosa, 26 anos, foi preso na tarde de ontem (7), por volta das 16h30, dirigindo uma Montana Conquest preta adulterada. A ação ocorreu durante bloqueio policial na rodovia MS-164, em Maracaju.

Conforme a assessoria de comunicação do DOF, após abordagem de rotina foi verificado que o veículo estava com o lacre da placa rompido e sem a numeração do chassi.

O condutor disse que comprou o carro e que se deslocava de Campo Grande para a cidade de Antônio João.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron *Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) para os procedimentos de praxe.