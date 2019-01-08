Durante bloqueio, DOF apreende Montana adulterada em MS

Maracaju
A ação ocorreu durante bloqueio policial na rodovia MS-164, em Maracaju
Anderson Pedroso Barbosa, 26 anos, foi preso na tarde de ontem (7), por volta das 16h30, dirigindo uma Montana Conquest preta adulterada. A ação ocorreu durante bloqueio policial na rodovia MS-164, em Maracaju.
Conforme a assessoria de comunicação do DOF, após abordagem de rotina foi verificado que o veículo estava com o lacre da placa rompido e sem a numeração do chassi.
O condutor disse que comprou o carro e que se deslocava de Campo Grande para a cidade de Antônio João.
A ocorrência foi registrada e entregue na Defron *Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) para os procedimentos de praxe.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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