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Policial paraguaio é preso com veículos roubados no Brasil

Suboficial estava com duas caminhonetes brasileiras. Ele foi autuado por receptação

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/01/2019 às 09:49

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O suboficial da Polícia Nacional do Paraguai Pedro Yanel Acosta, de 35 anos, foi preso na tarde de terça-feira (8), em Pedro Juan Caballero, com duas caminhonetes roubadas no Brasil. Este é o segundo caso, em menos de uma semanade policial paraguaio flagrado com veículo brasileiro tomado de assalto.

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, o suboficial percebeu a movimentação de policiais nas proximidades da casa dele e então foi até a diretoria do órgão e lá contou que estava com duas caminhonetes.

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De acordo com o G1 MS, outros policiais foram à casa dele e lá encontraram os dois veículos, ambos com placas de Ponta Porã e roubados na mesma cidade. Um foi levado dia 20 de dezembro, tendo a vítima sido agredida a coronhadas, e o outro, dia 6 de janeiro.

Conforme a polícia, o carro usado pelos bandidos nos dois roubos são da mesma cor e do mesmo modelo. Agora, será investigado se foi o mesmo veículo foi usado nos dois casos.

A polícia paraguaia também vai investigar se os dois policiais presos nos últimos dias se conhecem e se pertencem a um mesmo grupo de roubo de veículos. Eles foram autuados por receptação.

O policial preso na semana passada teve a prisão preventiva pedida à Justiça pelo Ministério Público e foi transferido para Assunção.

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