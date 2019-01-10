PM apreende R$ 700 mil em produtos ilegais no município de Jardim

Ontem, a Polícia Militar apreendeu aproximadamente R$ 700 mil em produtos de descaminho que estavam em veículos que passaram pelo distrito de Boqueirão, e acabaram abordados no município de Jardim. Eram um VW Parati de Várzea Grande (MT), e um Ford Fiesta de Naviraíi.

Durante a busca, os policiais encontraram no interior de ambos os automóveis uma grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira (materiais escolares, caixas de som, brinquedos, acessórios pessoais, cosméticos, utensílios domésticos, etc).

Tais produtos foram adquiridos sem o recolhimento de impostos, configurando a Contravenção Penal de Descaminho. Três homens, de 39, 40 e 45 anos, foram relacionados como autores e liberados após a confecção do boletim de ocorrência. Todas as mercadorias foram apreendidas e serão encaminhadas à Receita Federal de Ponta Porã, em data oportuna.

Mais apreensão

Enquanto os Policiais ainda vistoriavam os dois veículos, foi realizada a abordagem de uma Mercedes Benz Guerra MIC 20, de cor branca, que passava pelo local. Na busca veicular, também, foi encontrada grande quantidade de produtos oriundos do Paraguai (PY), de forma ilícita.

Após a averiguação, foram constatados e apreendidos: Equipamentos eletrônicos de alto valor de mercado; Mochilas de viagem; Materiais escolares; Bebidas; Espingardas de ar comprimido; Brinquedos; Acessórios veiculares; Suplementos; Materiais de pesca; Apetrechos para narguilé, etc. Conforme declaração dos ocupantes do veículo, as mercadorias contabilizavam cerca de R$ 700 mil.