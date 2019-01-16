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Funcionário do Detran flagra homem tentando reaver arma escondida em carro

Arma havia sido usada em crime

Renan Nucci

Publicado em 16/01/2019 às 16:29

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Funcionário do Detran-MS (Departamento Estadual de Transporte de Mato Grosso do Sul) flagrou o momento em que um homem de pouco mais de vinte anos tentava reaver uma arma escondida em um carro que havia sido apreendido pela Polícia Militar durante operação no último fim de semana.

Wesley Augusto Filgueira Leite Pinto foi abordado no sábado (12) por policiais do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil que investiga uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Moreninhas. Ele foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e o veículo que ele utilizava, um Golf com placas de Campo Grande, foi apreendido e levado para o pátio do Detran-MS na saída para Rochedo, porque não estava com documentação em dia.

Nesta segunda-feira (16), Wesley esteve na sede do Departamento, acompanhado do proprietário documental do veículo, com a desculpa de que teria deixado sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dentro do carro.

O funcionário do Detran-MS acompanhou Wesley até o automóvel e observou que ele procurava o referido documento em locais nada comuns. O delegado Bruno Henrique Urban, que estava de plantão na Deletran (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Relacionados à Atividade Exclusiva de Trânsito) no momento da abordagem, conta que tudo aconteceu muito rápido.

Assim que o servidor percebeu o que estava havendo, mandou que Wesley deixasse a arma onde estava, chamou o vigia e acionou a delegacia, que realizou a prisão imediata. Ele foi liberado após pagar uma fiança no valor de três salários mínimos e irá responder por porte ilegal de arma de fogo.

A arma, um revólver calibre 38 sem munições, estava entre o freio de mão e o banco do motorista. “Primeiramente ele disse que não era dele, mas depois confessou que estava com a arma, que havia escondido a pedido de um amigo chamado Leonan”, explicou.  A arma foi usada em uma tentativa de homicídio. O jovem Vitor Hugo Rosa Francisco foi atingido com um tiro na nuca em uma festa organizada por Wesley no sábado à noite.

O servidor do Detran-MS, que terá sua identidade preservada, disse que agiu no impulso. “Eu vi que era uma arma, tive receio, mas precisava agir”, explicou. De acordo com ele, o rapaz chegou a pedir que ele deixasse passar despercebido, mas diante dos fatos o funcionário achou correto alertar a força de segurança competente. “Tive medo, mas não poderia agir diferente”, afirmou.

Para o delegado, o funcionário foi responsável e seguro em sua ação. “Ele agiu corretamente”, comentou.

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