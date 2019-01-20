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Tragédia

Estudante de 18 anos morre afogado em rio de Guia Lopes da Laguna

A vítima tentava resgatar uma criança que caiu no rio Santo Antonio

Lise Rossi Jones Lima

Publicado em 21/01/2019 às 00:27

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Há pouco mais de 20 dias de um afogamento ocorrido no Rio Santo Antonio, no final de 2018, moradores de Guia Lopes da Laguna (MS) estão novamente em luto pelo falecimento do jovem estudante Deyvid Kelvis Pereira da Silva, de apenas 18 anos.

Deyvid se afogou no final da tarde deste domingo (20), ao tentar resgatar uma criança que caiu às margens do rio Santo Antonio, em uma região próxima à ponte que desabou em 2016 da MS-382. Apesar de não saber nadar, Deyvid arriscou-se para salvar a criança, mas não conseguiu retornar para a ribanceira e acabou se afogando. O rio pode chegar a uma profundidade de até 4 metros no local do acidente. A criança foi resgatada por outros banhistas que estavam no local e nada sofreu.

O jovem estudante era integrante do Instituto AEFA, tradicional escola de futebol do município de Dourados. Confira a nota de pesar postada pelo instituto em sua página oficial:

"'É com grande pesar que o Instituto AEFA vem através desta mensagem externar seus sentimentos e se solidarizar pelo falecimento do nosso Atleta Deyvid Kelvis. Nosso herói se foi em busca de novas missões, mas agora no céu. Ele partiu deixando muitas vitórias, muitas histórias, um rapaz adorável, admirável e em ato heróico perdeu a vida para salvar uma criança, vai com Deus Herói, teremos agora mais um anjo no céu. 

A Deus pedimos que dê a nosso Querido Atleta e Amigo o merecido descanso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames para toda família e amigos . O Instituto Aefa Dourados está de luto. Obrigado por ter feito parte do nosso Projeto Instituto AEFA, obrigado por tudo Campeão Descanse em paz Querido Herói Atleta e Amigo Deyvid Kelvis.

Nosso Herói jamais te esqueceremos''

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