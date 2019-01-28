DOF apreende quase nove toneladas de maconha, maior apreensão do ano

O Departamento de Operações da Fronteira (DOF) apreendeu quase nove toneladas de maconha em um caminhão, na manhã de hoje, na MS-164, em Ponta Porã. A suspeita é que a droga foi trazida em quantidades menores do Paraguai, em várias viagens, e armazenada em uma propriedade rural até ser carregada no caminhão para o transporte. Esta é a maior apreensão de maconha do ano no Estado.

De acordo com o DOF, durante abordagens na rodovia, motorista de um carro informou que viu um veículo em situação estranha próximo a uma fazenda. Desta forma, equipe foi até a estrada vicinal e se deparou com uma chácara, na região do Itamarati, onde havia um caminhão e outros três veículos, com duas pessoas carregando o caminhão.

Policiais chamaram pelos homens, mas eles desreipeitaram a ordem policial e tentaram fugir pelos fundos do lote, sendo alcançados e abordados. Questionados sobre o que havia no caminhão, os suspeitos demonstraram nervosismo e não informaram.

Um dos policiais foi então até em cima do caminhão, onde constatou a enorme quantidade de maconha, armazenada em diversos fardos e escondida apenas por uma lona.

Após insistência, um dos suspeitos, Altamiro Rocha de Souza, de 52 anos, disse que foi contratado para fazer o transporte da carga até o estado de Goiás, enquanto o outro, Jonatan Paim Rivas, 27, era o responsável pela chacára e estava dando abrigo ao motorista contratado. Na casa também estavam a esposa e sogra de Rivas de 23 e 47 anos, respectivamente. Os quatro foram presos.

Na sequência, um outra equipe do DOF interceptou uma caminhonete vermelha, onde havia dois homens. Eles confessaram que faziam o serviço de batedor para a droga, com objetivo de verificar se havia a presença de equipes policiais na rodovia até Dourados, para que o caminhão pudesse sair da chácara. Os suspeitos também foram presos.

Na pesagem, maconha totalizou 8.960 quilos. Ainda segundo o DOF, os fardos estavam marcados em cores diferentes, o que indica que a droga seria distribuída para vários proprietários e as cores seriam para facilitar a separação.

Além da droga, foram apreendidos o caminhão, três veículos que seriam usados para o serviço de batedor e três celulares. Pneus também foram apreendidos, mas a polícia acredita que não tenha relação com o tráfico.

Suspeitos e apreensões foram encaminhados para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira. Todos foram autuados por tráfico de drogas.