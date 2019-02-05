Preso na Bolívia, traficante brasileiro é entregue à PF de MS

Corumbá
As buscas pelo homem tiveram início há um ano, segundo a polícia
Brasileiro preso na Bolívia foi entregue à Polícia Federal de Corumbá, na faixa de fronteira. O caso foi divulgado nesta terça-feira (5) pelo Diário Corumbaense.
O jornal boliviano El Deber, informou que Jeferson S.C., estaria vivendo irregularmente no país vizinho e contra ele, havia no Brasil um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas. Ele era procurado internacionalmente, tendo seu nome incluído na “difusão vermelha”, da Interpol.
Jeferson foi capturado após buscas realizadas pela Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico (Felcn) da cidade de Santa Cruz de La Sierra. Ele estava em uma região conhecida como “Urubó”, onde estão localizados alguns dos melhores condomínios da capital cruceña.
As buscas pelo homem tiveram início há um ano.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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