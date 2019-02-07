Em operação que mira presídios, Gaeco volta as ruas de MS nesta quinta

Polícia
No total serão cumpridos 48 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão
Equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) e da Policia Militar estão nas ruas nesta quinta-feira (7) em uma operação que mira unidades penais de Mato Grosso do Sul.
No total serão cumpridos 48 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. Além disso, a ação também ocorre em outros estados.
Em MS, não foram divulgadas as cidades onde a operação ocorre. Porém, segundo o jornal Campo Grande News, uma equipe está no Presidio de Segurança Máxima da Capital.
Mais detalhes, como a motivação da operação ainda não foram divulgados.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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