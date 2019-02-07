Em operação que mira presídios, Gaeco volta as ruas de MS nesta quinta

Equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) e da Policia Militar estão nas ruas nesta quinta-feira (7) em uma operação que mira unidades penais de Mato Grosso do Sul.

No total serão cumpridos 48 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. Além disso, a ação também ocorre em outros estados.

Em MS, não foram divulgadas as cidades onde a operação ocorre. Porém, segundo o jornal Campo Grande News, uma equipe está no Presidio de Segurança Máxima da Capital.

Mais detalhes, como a motivação da operação ainda não foram divulgados.