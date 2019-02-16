Operação Petra terminou com 2 mortes, 3 prisões, armas e drogas apreendidas

Com objetivo de combater o crime e ação do PCC (Primeiro Comando da Capital), os policiais foram às ruas de Maracaju e também Itaporã.

A Operação Petra cumpriu na manhã de ontem, sexta-feira (15), 18 mandados de busca e três de prisão em Maracaju, a 194 km de Aquidauana. Durante as ações, dois homens suspeitos de envolvido na execução do policial militar Juciel Rocha Professor foram mortos em confronto com a polícia.

A operação aconteceu cinco dias após a morte do policial militar Juciel Rocha Professor, executado com vários tiros na cabeça numa lanchonete do município. Conforme o Ministério Público Estadual, as investigações confirmam que o crime ocorreu por vingança de integrantes da facção pela atuação “firme e corajosa” do PM no enfrentamento ao crime organizado.

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e três de prisão. Os nomes dos detidos não foram divulgados pela polícia, mas conforme o site Maracaju Speed um deles é uma mulher de 33 anos, que foi flagrada com cocaína. Outros dois suspeitos morreram em trocas de tiros com as equipes. Eles foram identificados como Fábio Pereira e Romário de Souza Silva, de 25 anos, o "Terrorista".

Ainda conforme o balanço divulgado nesta tarde, a Polícia Militar apreendeu 31 munições de vários calibres – como 762, 22, 357, 44 e 765 – porções de maconha, pasta base e cocaína e ainda duas arma, uma pistola calibre 22 e um calibre 765. Foram encontrados ainda com os alvos balanças de precisão, celulares, anotações, pen drive e até um HD externo.

Já as equipes da Polícia Civil apreenderam dinheiro, um revólver calibre 32, porções de maconha, pasta base, cocaína e crack.

Participaram da operação equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), Batalhão de Choque e agentes do Gaeco( Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

Com informações Portal MS*