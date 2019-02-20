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Ponta Porã

Em atentado, policial paraguaio é baleado no rosto na fronteira

Antes de ser baleado, o policial trocou tiros com os pistoleiros e deixou um deles ferido

Daniele Valentin

Publicado em 20/02/2019 às 16:07

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O suboficial Juan Alberto Cabañas foi atingido no rosto com tiros de pistola 9 milímetros na manhã desta quarta-feira (20) em Pedro Juan Caballero divisa com Ponta Porã. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero e em seguida para um hospital policial de Assunção.

Conforme o Porã News, o policial conduzia um carro paraguaio da marca Toyota, de cor prata, por uma estrada vicinal da colônia Fortuna Guazu em direção a Pedro Juan Caballero. A vítima foi alcançada e morta pelos pistoleiros.

Antes de ser baleado, o policial trocou tiros com os bandidos e deixou um deles ferido. Mesmo assim, a dupla conseguiu fugir pelo matagal abandonando a motocicleta. Agentes da Polícia Nacional do Paraguai de Pedro Juan Caballero realizam buscas pelos autores.

O suboficial foi levado ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde após receber atendimento médico foi encaminhado ao hospital policial na cidade de Assunção. Segundo informações do Porã News, a vitima se encontra estável e não corre risco de morte.

Até o momento se desconhecem as causas do ataque dos pistoleiros contra o suboficial da Policia Nacional do Paraguai de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

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