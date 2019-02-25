Quadrilha é presa após distribuir notas falsas de R$ 50 em comércios de Miranda

Quatro pessoas foram presas pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar em Miranda após trocarem notas falsas de 50 reais em um comércio local. As prisões ocorreram depois que a dona do estabelecimento desconfiou de uma cliente.

A suspeita de 42 anos comprou bebidas alcoólicas, pagou com duas notas de R$ 50 saiu do local em moto-táxi. A dona do comércio foi até uma padaria vizinha para testar a nota com uma caneta de testes e, imediatamente, acionou a PM.

Ainda segundo a PM, até o mototaxista que levou a autora até a zona rural foi vítima, pois aceitou como pagamento da corrida uma nota falsa de R$ 50.

A mulher foi encontrada pela guarnição e presa em flagrante. Questionada sobre o dinheiro falso, disse ter recebido de duas mulheres, de 34 e 36 anos, respectivamente, moradoras de outro bairro.

No endereço indicado, os militares prenderam as mulheres, que entregaram uma quarta pessoa, um homem de 30 anos.

Esse último envolvido confessou ter recebido aproximadamente R$ 2 mil em notas falsas de uma quinta pessoa, que não teve a identidade revelada. O homem disse ainda que ao saber que eram falsas queimou uma parte das notas e passou a frente, o restante.

Os quatro envolvidos foram presos e entregues a Delegacia de Polícia Civil.