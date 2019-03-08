Polícia Militar apreende 1,5 tonelada de maconha na região de Jardim

Ontem, a Polícia Militar de Jardim apreendeu cerca de uma tonelada e meia de maconha no distrito de Boqueirão, recuperou veículo furtado e prendeu traficante durante. Às 20 horas, durante policiamento a equipe avistou veículo veículo Honda CR-V, de cor branca, que aparentava estar carregado.

Diante da suspeita de que o veículo pudesse estar transportando algum ilícito, os policiais deram ordem de parada ao condutor, que ignorou a determinação e continuou o percurso, sendo necessário o acompanhamento tático. Após alguns quilômetros, o indivíduo parou a camioneta e empreendeu fuga a pé, em meio ao pasto, mas foi encontrado e detido pela guarnição.

No interior do veículo, que estava com as placas adulteradas, os policiais encontraram uma imensa quantidade de tabletes de maconha, que totalizaram 1.531 quilos, além de outras duas placas de identificação.

O autor, de 26 anos, confessou que pegou o veículo, já carregado, em um posto de combustível na cidade de Bela Vista e receberia R$ 3 mil pelo transporte até outro posto, na cidade de Campo Grande.

Com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi possível a correta identificação do veículo e constatado que era produto de roubo. Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil em Jardim, juntamente com o veículo recuperado e a droga apreendida, para as providências cabíveis.