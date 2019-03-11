Homem é denunciado após ameaçar matar a ex-mulher em Anastácio

Violência doméstica
Vítima e autor ficaram juntos por 12 anos e têm dois filhos
Homem de 30 anos foi denunciado à Polícia Civil após ameaçar de morte a ex-mulher, de 31 anos, na manhã desta segunda-feira, na região do Jardim Independência, em Anastácio. A vítima, temendo por sua segurança, registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas.
Ela disse que se relacionou com o homem por 12 anos e que estão separados há quatro meses. Eles têm dois filhos, dentre os quais uma menina de 10 anos e um menino de 12 anos. Hoje na hora do almoço, o homem foi até à casa da sogra, onde a vítima está morando.
Lá, passou a ameaçar a ex-mulher, dizendo que a mataria. Assustada, a mulher entrou no carro da irmã e foi embora. O homem ficou na frente do imóvel esperando a vítima voltar, no entanto, ela procurou a delegacia para relatar os fatos. O caso é investigado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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