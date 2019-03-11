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Violência doméstica

Homem é denunciado após ameaçar matar a ex-mulher em Anastácio

Vítima e autor ficaram juntos por 12 anos e têm dois filhos

Renan Nucci

Publicado em 11/03/2019 às 15:47

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Homem de 30 anos foi denunciado à Polícia Civil após ameaçar de morte a ex-mulher, de 31 anos, na manhã desta segunda-feira, na região do Jardim Independência, em Anastácio. A vítima, temendo por sua segurança, registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas.

Ela disse que se relacionou com o homem por 12 anos e que estão separados há quatro meses. Eles têm dois filhos, dentre os quais uma menina de 10 anos e um menino de 12 anos. Hoje na hora do almoço, o homem foi até à casa da sogra, onde a vítima está morando.

Lá, passou a ameaçar a ex-mulher, dizendo que a mataria. Assustada, a mulher entrou no carro da irmã e foi embora. O homem ficou na frente do imóvel esperando a vítima voltar, no entanto, ela procurou a delegacia para relatar os fatos. O caso é investigado.

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