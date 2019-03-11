Motociclista tem ferimentos na perna depois de bater na traseira de carro

Aquidauana
Vítima foi socorrida, mas não estava em estado grave
Motociclista de 25 anos teve ferimentos na perna em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta segunda-feira, próximo a um posto na Rua Sete de Setembro, em Aquidauana.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz trafegava pela via quando bateu na traseira de um veículo modelo Gol. Ele recebeu os primeiros socorros, mas não estava grave.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS