Motociclista tem ferimentos na perna depois de bater na traseira de carro

Motociclista de 25 anos teve ferimentos na perna em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta segunda-feira, próximo a um posto na Rua Sete de Setembro, em Aquidauana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz trafegava pela via quando bateu na traseira de um veículo modelo Gol. Ele recebeu os primeiros socorros, mas não estava grave.