No Pantanal, PM prende três homens envolvidos com furto de gado

A Polícia Militar prendeu na noite deste domingo, na região da Estrada Pantanal, em Corumbá, três homens envolvidos com furto de gado. O grupo é suspeito de vir agindo já há alguns dias, causado prejuízo aos pecuaristas. Eles estavam com uma espingarda municiada.

Conforme divulgado pela PM, por volta das 23h a equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de abigeato na zona rural. Durante diligências, a guarnição avistou um veículo Verona com três ocupantes que, ao avistarem a viatura, demonstraram nervosismo.

Foi dada a ordem de parada e antes que o veículo parasse, os componentes da guarnição viram um dos indivíduos jogar uma espingarda pela janela do carro. Houve abordagem e revista dos três homens e a 200 metros do local encontraram a espingarda com uma munição intacta.

Os policiais realizaram a revista veicular e no interior do mesmo encontraram facas, cordas e um machado, sujos de sangue, que indicavam que os indivíduos de 45,58 e 49 anos haviam abatido ou iriam abater algum animal. Os autores negaram ter cometido o delito. Diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos juntamente com todo material e a espingarda e entregues a Delegacia da Polícia Civil para providências que o caso requer.