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Aquidauana

Durante rondas, PM de Aquidauana captura três foragidos da justiça

Renan Nucci

Publicado em 12/03/2019 às 13:23

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Nos últimos dias, as equipes operacionais da área do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana, capturaram três indivíduos que estavam na condição de “Foragidos da Justiça”. Tais prisões foram resultados das rondas e abordagens realizadas em diversos pontos da cidade e posterior consulta no Sistema de Checagens da Segurança Pública.

O primeiro a ser preso foi um homem de 49 anos de idade que estava num terreno baldio, no Bairro Alto, manuseando alguns fios de cobre que ali estavam, por volta das 17 horas do dia 10.03. Tal indivíduo disse aos policiais militares da Equipe Getam, que o dono tinha autorizado a ver qual lhe servia. Porém, ao ter seu nome consultado, foi encontrado uma determinação de imediata prisão em seu desfavor.

A segunda foi presa pela equipe de Força Tática, por volta das 19 horas do dia 10.03, no Bairro Santa Terezinha. Tratava-se de uma mulher de 32 anos de idade, envolvida em uma discussão familiar. Lá chegando, os policiais militares confirmaram que tal pessoa possuía contra si um “mandado de prisão” expedido pela Justiça.

Já o terceiro foi preso ontem (11.03), às 19 horas, após a equipe de Radiopatrulha realizar abordagens a pessoas em atitude suspeita que estavam em um bar no Bairro Santa Terezinha. Contra um dos que ali estavam (homem de 56 ano de idade), havia uma ordem de prisão expedida por autoridade competente. Todos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil.

 

 

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