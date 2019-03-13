Coronel Daniel Elias dos Santos assume comando da PM em Jardim

Jardim
Ele era subcomandante do Comando de Policiamento de Área (CPA3)
O 11° Batalhão da Polícia Militar de Jardim está sob novo comando. Durante cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira, no Centro de Convenções Osvaldo Monteiro, em Jardim, o tenente-coronel Adriano Rodrigues Oliveira passou o posto de comandante da unidade para o tenente-coronel Daniel Elias dos Santos.
Daniel era subcomandante do Comando de Policiamento de Área (CPA3). Já Oliveira, por sua vez, foi designado para comandar a unidade da PM em São Gabriel do Oeste. Entre as autoridades envolvidas, participaram do ato o coronel Alexandro Rosa Ferreira, chefe-geral do Estado-maior da PM em Mato Grosso do Sul.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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