Coronel Daniel Elias dos Santos assume comando da PM em Jardim

O 11° Batalhão da Polícia Militar de Jardim está sob novo comando. Durante cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira, no Centro de Convenções Osvaldo Monteiro, em Jardim, o tenente-coronel Adriano Rodrigues Oliveira passou o posto de comandante da unidade para o tenente-coronel Daniel Elias dos Santos.

Daniel era subcomandante do Comando de Policiamento de Área (CPA3). Já Oliveira, por sua vez, foi designado para comandar a unidade da PM em São Gabriel do Oeste. Entre as autoridades envolvidas, participaram do ato o coronel Alexandro Rosa Ferreira, chefe-geral do Estado-maior da PM em Mato Grosso do Sul.