Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:22

Buscar

Últimas notícias
X

Estado

Com unidade em Aquidauana, Corpo de Bombeiros salva em média 66 pessoas por dia em MS

Também foram registradas 18.833 atividades de prevenção de incêndio e pânico, além de 710 atendimentos de incêndio

Guilherme Henrique

Publicado em 14/03/2019 às 07:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar revela que a Corporação registrou nos dois primeiros meses do ano 29.182 atendimentos. Deste total, observa-se que 9.639 foram de resgate e salvamento, possibilitando que 4.012 pessoas fossem salvas, uma média de 66 pessoas por dia. Também foram registradas 18.833 atividades de prevenção de incêndio e pânico, além de 710 atendimentos de incêndio.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson do Amaral, destacou que os investimentos feitos pelo Governo do Estado na melhoria da estrutura da corporação, com a aquisição de novas viaturas, equipamentos especializados para salvamento e de proteção pessoal, permitiu a ampliação dos atendimentos. “É uma meta modernizar ainda mais, principalmente na área de prevenção com informatização dos processos, o que deve agilizar a análise de projetos de incêndio e pânico das edificações, evitando que acidentes aconteçam”, pontuou o coronel.

Atualmente existem 25 unidades operacionais nas cidades de Amambai, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sidrolândia e Três Lagoas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo