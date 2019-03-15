Jovem tem dinheiro, calçados e bicicleta furtados de residência em Aquidauana

Jovem de 23 anos morador no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil para denunciar o furto de dinheiro, calçados e de uma bicicleta ocorrido na manhã desta sexta-feira, enquanto ele havia se ausentado. O valor levado não foi divulgado.

A vítima disse que saiu de casa por volta das 07h55 e que retornou às 11 horas, deixando o imóvel sozinho por cerca de 3 horas. Quando ele chegou, percebeu que o cadeado do portão havia sido quebrado e que a fechadura da frente foi desmontada pelo ladrão.

Ao entrar, se deu conta de que havia sido levados o dinheiro um par de tênis, um par de sapatos e a bicicleta. Ele disse ainda que a casa é murada com cerca elétrica e alarme, mas que não havia acionado o dispositivo. O morador chegou a falar com vizinhos, mas eles não viram nada.