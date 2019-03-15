Polícia Militar realiza palestra sobre drogas na Escola Roberto Scaff, em Anastácio

Ontem (14), a Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar esteve em Anastácio, para uma atividade educativa com os alunos da Escola Estadual Roberto Scaff.

Ali, numa mescla de aprendizado e descontração, o subtenente Paulo Rogério e o sargento Marcelo conversaram com os adolescentes do Projeto AJA, sobre o tema Drogas e suas Consequências. A didática utilizada pelos policiais chamou a atenção dos alunos, proporcionando muitos questionamentos sobre o tema.

Os representantes da Polícia Militar foram muito bem recebidos pela direção da unidade de ensino (Professora/diretora Eliane Carpejani e Diretora adjunta Eliane Venturini), pela equipe responsável pelo projeto (Psicóloga Denise Gonçalves Rosa, Coordenadora Pedagógica Rose Quevedo e Coordenador Técnico Anderson Figueiredo), bem como pelos demais que participaram do evento.