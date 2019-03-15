Polícia Militar realiza palestra sobre drogas na Escola Roberto Scaff, em Anastácio

Prevenção
O subtenente Paulo Rogério e o sargento Marcelo conversaram com os adolescentes do Projeto AJA, sobre o tema Drogas e suas Consequências
Ontem (14), a Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar esteve em Anastácio, para uma atividade educativa com os alunos da Escola Estadual Roberto Scaff.
Ali, numa mescla de aprendizado e descontração, o subtenente Paulo Rogério e o sargento Marcelo conversaram com os adolescentes do Projeto AJA, sobre o tema Drogas e suas Consequências. A didática utilizada pelos policiais chamou a atenção dos alunos, proporcionando muitos questionamentos sobre o tema.
Os representantes da Polícia Militar foram muito bem recebidos pela direção da unidade de ensino (Professora/diretora Eliane Carpejani e Diretora adjunta Eliane Venturini), pela equipe responsável pelo projeto (Psicóloga Denise Gonçalves Rosa, Coordenadora Pedagógica Rose Quevedo e Coordenador Técnico Anderson Figueiredo), bem como pelos demais que participaram do evento.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS