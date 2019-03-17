Ariranha é resgatada pela PMA depois de invadir residência

PMA
Na tarde de ontem, em Campo Grande, a Polícia Militar Ambiental (PMA) capturou um animal da espécie Pteronura brasiliensis (ariranha) em uma residência no bairro Jardim aeroporto. Os Policiais foram acionados por uma moradora, em virtude de o animal ter adentrado no quintal de sua residência.
A PMA foi ao local e com uso de puçás efetuou a captura do bicho e o colocou em uma caixa de contenção. A ariranha foi encaminhada ao Centro de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande.
Apesar de a residência ser em um bairro localizado nas proximidades da área rural da EMBRAPA, os Policiais estranharam a presença do bicho no perímetro urbano, tendo em vista ser uma espécie que vive em grupos e extremamente arisco. Além disso, o habitat da espécie é semi-aquático.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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