Ariranha é resgatada pela PMA depois de invadir residência

Na tarde de ontem, em Campo Grande, a Polícia Militar Ambiental (PMA) capturou um animal da espécie Pteronura brasiliensis (ariranha) em uma residência no bairro Jardim aeroporto. Os Policiais foram acionados por uma moradora, em virtude de o animal ter adentrado no quintal de sua residência.

A PMA foi ao local e com uso de puçás efetuou a captura do bicho e o colocou em uma caixa de contenção. A ariranha foi encaminhada ao Centro de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande.

Apesar de a residência ser em um bairro localizado nas proximidades da área rural da EMBRAPA, os Policiais estranharam a presença do bicho no perímetro urbano, tendo em vista ser uma espécie que vive em grupos e extremamente arisco. Além disso, o habitat da espécie é semi-aquático.